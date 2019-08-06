Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı

14 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı.

Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada bir subay hayatını kaybederken 4 asker de yaralandı. Irak polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Bağdat'ın güneyindeki Rıdvaniye bölgesinde Irak ordusunun devriyesini hedef alan patlamada bir subay yaşamını yitirirken 4 asker de yaralandı. Patlama sonrası olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken, yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Irak'ta 2003'ten bu yana özelikle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Saldırıların birçoğunu kimse üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın kızı 5 yılda işe gitmeden 251 bin lira maaş almış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 çıkışı: Tercih stratejik değil, ticari Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği Zeynep'in babası mutluluktan ağladı Botoks yaptırdı: Gözünden oluyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]