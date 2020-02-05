Bağdat'ta patlama: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Bağdat'ta patlama: 3 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta patlama: 3 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığı bildirildi.


Irak polis kaynakları, Bağdat'a bağlı Ebu Garib ilçesinde askeri konvoyu hedef alan 2 patlamada 3 askerin yaralandığını belirtti. Patlama sonrası olay yerinde operasyon başlatılırken yaralı 3 asker hastanelere kaldırıldı.


Irak'ın başkenti ile Sünni nüfusunun çoğunlukta bulunduğu bölgelerde 2003'ten bu yana patlamalar meydana geliyor. Saldırıların çoğunu hiçbir taraf üstlenmese de Iraklı yetkililer saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arası ülkenin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu iddia ediyor. - ERBİL

Bağdat, Polis, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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