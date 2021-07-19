Bağdat'ta patlama: 4 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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