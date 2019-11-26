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Bağdat'ta patlama: 6 ölü

6 saat önce

Yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'ta akşam saatlerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta patlama: 6 ölü, System.String[]

Yaklaşık iki aydır hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Irak'ın başkenti Bağdat'ta akşam saatlerinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Bağdat polis kaynakları, başkentin merkezindeki Şaab semtindeki bir halk pazarı, Belediyat semti ve Şüheda Beyya semtindeki bir cami önünde bombalı motosikletli saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak'ta geçen Ekim ayında başkent Bağdat ile orta ve güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 350'ye yakın kişi gaz bombası ve gerçek mermi sonucu hayatını kaybederken 15 bine yakın kişi de yaralandı.

(İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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