Bağdat'ta protestocular Ahrar Köprüsü'nden çekildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta protestocular Ahrar Köprüsü'nden çekildi - Son Dakika

Bağdat'ta protestocular Ahrar Köprüsü'nden çekildi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösterilerde, protestocuların Ahrar Köprüsü'nden çekildiği belirtildi.

Bağdat'ta protestocular Ahrar Köprüsü'nden çekildi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösterilerde, protestocuların Ahrar Köprüsü'nden çekildiği belirtildi.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden Ahrar Köprüsü'nde bulunan protestocular geri çekildi. Polis, yaklaşık 3 aydır Ahrar Köprüsü üzerinde ve Vesba Meydanı'nda toplanan protestocuların çekildiğini ifade etti. Protestocuların ünlü Tahrir Meydanı'na geçtiği belirtilirken köprü üzerinde çok az sayıda kalan protestocuların güvenlik güçleriyle birlikte çevreyi temizledikleri bildirildi.


Yaklaşık 3 aydır protestolar nedeniyle kapalı olan Ahrar Köprüsü'nün ilerleyen saatlerde yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Vesba Meydanı ve Reşit Caddesi'nde hayatın yeniden normale döndüğü ve bazı iş yerlerinin yeniden açıldığını da belirtildi.


Irak'ta 500 kişinin hayatını kaybettiği, 20 binden fazla kişinin yaralandığı hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmişti. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Polis, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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