Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika

Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bağdat'ta protestolar yeniden alevlendi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gazdan etkilenen 27 kişi hastanelik olurken, kentte meydana gelen 2 ayrı patlamada ise 3 kişi yaralandı.


Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı protestolar yeniden şiddetlenirken, ülkenin güney kentlerinde başlatılan protestolar Bağdat'ta da alevlendi. Güney kentlerinde devlet kurumlarının mesai yapmasını engelleyen protestocular, Bağdat'ta ise Muhammed el-Kasım otobanının lastikler yakarak kapattı. Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin biber gazı ile müdahalesi sonucu 27 kişi gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler hastanelere kaldırılırken, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Binuk ve el-Talibiye semtlerinde meydana gelen 2 ayrı patlamada biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. - BAĞDAT

Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
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