Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2) - Son Dakika

Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2)

15.03.2021 14:41

Irak'taki dini oluşumlardan biri olan Sabia Mendailer, Halika Bayramı dolayısıyla başkent Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında birtakım dini ritüeller gerçekleştirdi.

Irak'taki dini oluşumlardan biri olan Sabia Mendailer, Halika Bayramı dolayısıyla başkent Bağdat'ta Dicle Nehri kenarında birtakım dini ritüeller gerçekleştirdi.

Beş gün sürecek Halika Bayramı kapsamında düzenlenen kutlamalara, Sabia Mendailerin önemli din adamları da katıldı.

Sabia Mendai Dini Topluluğu Başkanı Şeyh Settar Cebbar Hulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabia Mendailerin başta Bağdat olmak üzere ülkenin güneyindeki Basra, Nasiriye ve Amara kentlerinde yaşadığını ve özellikle suyun bulunduğu alanlarda yoğunluk gösterdiklerini söyledi.

Şeyh Hulu, şunları kaydetti:

"Dini ritüellerimizde suyu yoğun olarak kullanıyoruz. Bağdat'ta 1995'ten beri kiraladığımız bu arazide (Dicle Nehri kenarında) dini ritüellerimizi yerine getiriyoruz. Hükümet ve ilgili kurumların bu araziyi bize bağışlamasını istiyoruz. Burası, topluluk olarak nefes alabileceğimiz tek yer. Buraya gelen misafirlerimiz Irak'taki uygarlığı ve dinler arası kardeşliği görüyor. Sabia Mendailerin bir yıl içinde 4 bayramı var."

Sabia Mendailerin nüfusunun 2003 öncesinde 45 binden fazla olduğuna işaret eden Şeyh Hulu, ancak daha sonra yaşanan olaylar nedeniyle pek çoğunun göç etmek zorunda kalındığını ve şu anki nüfusun 15 bin civarında olduğunu kaydetti.

Irak'tan göç eden Sabia Mendailerin büyük bölümünün Avrupa'ya gidebilmek için Ürdün ve Suriye'de beklediklerini belirten Şeyh Hulu, ABD, İsveç, Avusturalya, Almanya ve Kanada'da da Sabia Mendailerin yaşadığını anlattı.

Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 95'i Müslüman. Kalan yüzde 5'lik kısım ise Hristiyan, Ezidi, Sabia Mendai veya diğer dinlere mensup. Irak'ta yaşamak için daha çok nehir kıyılarını tercih eden Sabia Mendailer, Arapçanın yanı sıra kendilerine özel bir dil de konuşuyor.

Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2)
Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2)
Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2)
Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2)

Bağdat, Dicle, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sabia Mendailer, Halika Bayramı'nı Dicle kenarında kutladı (2) - Son Dakika


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