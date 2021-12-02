Bağdat'ta Sadr ve seçim sonuçlarını reddeden İran'a yakın Şii liderler görüştü - Son Dakika

Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, seçim sonuçlarını kabul etmeyen İran'a yakın çatı kuruluş Koordinasyon Grubunun Şii siyasi liderleriyle bir araya geldi.

Bağdat'ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'nin konutunda gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

10 Ekim'de yapılan erken genel seçimler sonrası ilk defa bir araya gelen Sadr ve İran'a yakın Şii liderlerin yeni hükümetin kurulması ve hükümet programı üzerinde tartıştığı belirtildi.

Toplantıda "yeni hükümetin nasıl kurulacağı konusu" ele alındı

Koordinasyon Grubunda bulunan Şii Ulusal Hikmet Akımı üyesi Fadi Şammari, toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

Şammari, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda yer alanlar, Başbakan'ın tevafuki (anlaşmalı) olması ve bakanların partilerin seçimde elden edilen sandalye sayısına göre dağılması konusunda karar kıldı. Toplantıda siyasi tıkanıklığın giderilmesi konusunda da ortak vizyon oluşturulması üzerinde duruldu."

Söz konusu Şii liderler arasında toplantılara devam edileceğini dile getiren Şammari, Meclisteki en büyük koalisyonun oluşturulması için taraflar arasında koordinasyon komitesinin de kurulduğunu aktardı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Koordinasyon Grubunda, eski Başbakanlardan Nuri Maliki'nin (33 sandalye) yanı sıra eski Başbakan Haydar el-İbadi ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazeli, Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad ve diğer İran'a yakın Şii siyasi gruplar bulunuyor.

İki gün önce yayımlanan nihai seçim sonuçlarına göre, Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73, eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum Partisi 37, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 31, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin siyasi uzantısı Hadi el-Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 17, Sünni siyasetçi Hamis Hançer'e bağlı Azim Koalisyonu 14, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran'dan oluşan ittifak 17, Yeni Nesil Hareketi 9, Nasıriye merkezli İmtidad Koalisyonu da 9 sandalye elde emişti.

Nihai sonuçlar Federal Mahkemeye gönderilecek

Nihai sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçları onaylandıktan sonra yeni Meclisin 10 gün içinde ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor.

Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak, Meclisin onayına sunacak.

Ne olmuştu?

Sadr Hareketi dışındaki Şii partiler seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri, açıklanan ilk sonuçlara göre Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazanmış, Sadr dışındaki Şii partiler sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermiş ve sayım işlemi tamamlanmıştı.