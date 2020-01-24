Bağdat'ta Sadr yanlılarından ABD'ye karşı gösteri - Son Dakika

Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu.

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