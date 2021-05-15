Bağdat'ta Sadr yanlılarından "Filistin'e destek" mitingi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılan göstericiler, "İsrail'e hayır", "ABD ve İsrail çökecek, Filistin yaşayacak", "Kudüs tüm dinlerin başkenti" ve "Normalleşmeye hayır" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Filistin ve Irak bayrakları taşıyan Sadr yanlısı protestocular, gösteri alanında yere İsrail ve ABD bayrağı çizdi, ardından bu ülkelerin bayraklarını ateşe verdi.

Bağdat'taki gösteri sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün "Filistin'e destek" mitingi çağrısı yaparak, İsrail ve ABD bayraklarının da yakılmasını istemişti.