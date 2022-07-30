Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı

30.07.2022 12:56
Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı

Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaptığı protestoda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gösterilerde yaralanan 60 kişinin Bağdat'taki farklı hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor.

Protesto sırasında bir grup, beton bariyerleri aşarak korunaklı Yeşil Bölge'ye girip, meclis binasını bastı.

Güvenlik güçleri tazyikli su ve ses bombasıyla göstericilere müdahale ediyor.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde 60 kişi yaralandı - Son Dakika
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