Bağdat'ta Sadr yanlısı binlerce kişi, erken seçime katılma çağrısına destek gösterisi yaptı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı binlerce kişi, cuma namazı sonrası erken seçimlere katılma çağrısına destek gösterisi düzenledi.

Sadr yanlısı kalabalık, Bağdat'ın merkezi Tahrir Medyanı'nda önce cuma namazı kıldı ardından liderlerinin erken seçime katılmaları çağrısına destek gösterisi yaptı.

Bağdat'ın merkezinde toplanan göstericilenr, ülke bayraklarıyla liderlerinin posterlerini taşıdı.

Sadr, tabanına seslenerek, gelecek yıl Haziran ayında yapılması beklenen erken seçime katılma çağrısı yapmıştı. Şii dini ve siyasi lider, yeni dönemde 325 sandalyeli Meclis'te 100 milletvekili ile başbakanlığı da istediklerini açıklamıştı.