Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı - Son Dakika

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