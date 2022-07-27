Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

27.07.2022 19:23
Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi.

İran destekli Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto eden Sadr yanlıları Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Kalabalık, bölgenin çevresinde bulunan beton bariyerleri aşmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Bir grup, daha sonra beton bariyerleri yıkarak bölgede bulunan Meclis binasını bastı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.

Irak'taki İran yanlısı Şii gruplar, başbakan adayı olarak Sudani'yi göstermişti.

YORUMLAR
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Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı
Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı - Son Dakika
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