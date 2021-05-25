Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi.

Irak'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlara yönelik protesto gösterisi düzenlendi. Dün akşam saatlerinde itibaren ülkenin güney vilayetlerinden Bağdat'a akın eden protestocular, şehir merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı. Protestocular, öldürülen aktivistlerin fotoğraflarını ve "Beni kim öldürdü?" yazılı pankartları taşıyarak, Irak bayrakları açtı. Aktivist ve gazetecilerin katillerinin yakalanması için çağrıda bulunuldu. Gösteri, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda 89 suikast düzenlendi. Protestocular, suikast olaylarının arkasında İran destekli silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Kerbela kentinde aktivist İhab el-Vezni'nin öldürülmesi ve önceki gün de Nasıriye kentinde protestolara destek veren İmad el-İkeliy'nin maruz kaldığı suikast sonucu ağır yaralanması protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu. - BAĞDAT