Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı - Son Dakika
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Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis...

Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani dahil 7 kişinin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, bugün Bağdat'ta düzenlenen cenaze töreninde binlerce kişi Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için toplandı.

Cenazeye katılanların birçoğunun siyah giydiği, Irak bayrağı ve flamalar taşıdığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreni için toplanan kalabalık

-Siyah giyinin insanlar

-Ellerinde bayrak taşıyan kişiler

-Flama taşıyan kişiler


Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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