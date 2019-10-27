Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

6 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor.

Bağdat Tahrir Meydanı'nda yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü gününde hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen protestoculara karşı güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor.

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor.

Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor.

Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor.

Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Son kullanım tarihi geçmiş gaz bombaları

Tahrir Meydanı'nda göstericilere bedava yemek ve içecek dağıtmak için kurulan çok sayıda çadır bulunuyor.

Göstericiler arasında bulunan Iraklı gazeteci Muntazar Zeydi, sosyal medya hesabından, hükümet güçlerinin son kullanma tarihi 2014 olan gaz bombasıyla göstericilere saldırdığını belirterek, son kullanım tarihi geçen gaz bombasının görüntülerini paylaştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:53 Kaynak: AA
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