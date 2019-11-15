Son Dakika Haberleri: Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

6 saat önce

Son dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırının ardından çekilen ilk görüntülerde patlatılan aracın yandığı görülüyor.

SON 1,5 AYDA 319 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi tarafından 319 kişinin hayatını kaybettiği, 15 bin kişinin de yaralandığını açıklandı.


Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:42 Kaynak: AA
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