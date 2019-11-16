Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi - Son Dakika

Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 06:19:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]