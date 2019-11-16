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Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:02 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'nda bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.
Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.
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