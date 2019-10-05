Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı
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Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta televizyon kanallarına saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı.

Bu arada, Zikar kentinde de Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin ofisine saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Bağdat, Irak, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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