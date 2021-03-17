- Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın - Son Dakika

- Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın
17.03.2021 21:48
- Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir ticaret merkezinde geniş çaplı yangın çıktı.
- Bağdat'ta ticaret merkezinde dev yangın
BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir ticaret merkezinde geniş çaplı yangın çıktı. Bölgeye 50'den fazla itfaiye aracı gönderildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki el-Karrada bölgesinde bulunan ticaret merkezindeki iş yerlerinden birinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler çevredeki dükkanlara sıçradı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye 50'den fazla itfaiye aracı sevk edildi. Alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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