Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya 5 adet füzeyle saldırı düzenlendi.



Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.