Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika Dünya

Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

31 dakika önce

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.

Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya 5 adet füzeyle saldırı düzenlendi.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.

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Hükümet, Bağdat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28 
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