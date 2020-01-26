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Bağdat'ta yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
31 dakika önce
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya 5 adet füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye saldırıların 5 adet Katyuşa füzesiyle düzenlendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:28
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