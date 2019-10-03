Bağdat'ta Yeşil Bölge'de patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, hükümet konaklarının ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldi.

Irak'ta hükümet konaklarının ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili açıklama yapan Irak'taki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Myles Caggins, patlamanın meydana geldiğini doğruladı. Albay Caggins, patlamanın can kaybına ve maddi hasara yol açmadığını duyurdu.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin birçok yerinde devam eden protesto gösterilerine değinen Caggins, gösterilerden duydukları kaygıyı dile getirerek bütün tarafları tansiyonu düşürmeye çağırdı.

(İHA)