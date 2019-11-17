Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze atıldı.

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.


Bağdat'ın merkezindeki Yeşil Bölge'ye sık sık füzeyle saldırı düzenleniyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:54 Kaynak: AA
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