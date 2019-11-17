Bağdat'ta Yeşil Bölge yakınına füze saldırısı

Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze atıldı.

Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınına füzeyle saldırı düzenlendi.

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