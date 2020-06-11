Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı - Son Dakika

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı