Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

37 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milenyum Kuşağı, gelecek 10 yılda nükleer savaş yaşanmasından korkuyor
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 01:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]