Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.
Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü.
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