Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

6 saat önce

Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı, System.String[]

Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Duyulan siren sesleri


Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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