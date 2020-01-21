Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
6 saat önce
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
------------
-Duyulan siren sesleri
Son Dakika Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi İngilizlerden küstah harita! Türkiye'yi karışacak ülkeler arasında gösterdiler Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim