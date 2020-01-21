Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika

Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Duyulan siren sesleri