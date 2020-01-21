Bağdat'ta yeşil bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika
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Bağdat'ta yeşil bölge'ye füzeli saldırı

6 saat önce

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırıIrak, (DHA)- Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak, (DHA)- Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.

Bağdat'ta yeşil bölge'ye füzeli saldırı

Bağdat, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:29 Kaynak: DHA
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