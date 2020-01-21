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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
6 saat önce
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
Irak'ta başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, yeşil bölgeye 3 ayrı Katyuşa füzesinin düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Füze saldırısı sırasında kentte sirenlerin de çalındığı belirtildi.
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