Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye giden yollar kapatıldı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı bir komutanın gözaltına alınması ile başlayan gerginlikte Yeşil Bölge'ye çıkan yollar kapatıldı.

Irak'ta Şii Haşdi Şabi Güçleri Anbar Komutanı Kasım Muslih, dün sabah Irak İstihbarat Servisi tarafından gözaltına alınmış, başlayan gerilimin ardından Şii Haşdi Şabi yöneticileri Muslih'in dün akşam serbest bırakıldığını duyurmuştu. Ancak hükümet kaynakları, komutanın henüz serbest bırakılmadığını belirtti. Haşdi Şabi güçlerinin gece saatlerinden sonra hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi terk etmesinin ardından bölgeye çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Alınan geniş güvenlik önlemleri devam ederken, Bağdat Operasyon Komutanlığı'nın onayı olmadan başkente askeri araç konvoylarının girişi yasaklandı.

ABD'den el-Kazımi'ye destek

Haşdi Şabi ile hükümet arasında yaşanan gerilimde ABD yönetiminden ise Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye destek geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yasanın egemenliğini sağlamak için attığı adımları desteklediğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Başbakan el-Kazımi'nin ve hükümetinin yasaların egemenliğini sağlamak ve şaibesiz seçimlerin yapılması için attığı adımları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2017 yılından bu yana Haşdi Şabi güçlerinde Anbar komutanlığı görevini yürüten Muslih, Bağdat'taki el-Dora bölgesinde gözaltına alınmıştı. Muslih'in ülkedeki aktivistleri öldürmekle suçlandığı iddia edilirken, bazı kaynaklar gözaltı nedeninin ABD'nin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü'nün bombalanmasında Muslih'in de rol oynadığından kaynaklandığını öne sürdü. - BAĞDAT