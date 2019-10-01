Bağdat'ta, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek izin vermedi.

Bağdat'ta sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulunamadığı", "kamu hizmetlerinin yetersiz kaldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Tahrir Meydanı'ndan Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri izin vermedi.

Güvenlik güçleri, bariyerleri aşmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

"Güvenlik güçleri ve İranlı milisler suç işliyor"

AA muhabirine konuşan gösterici Ahmet Mudhir, güvenlik güçlerinin insan haklarını ihlal ettiğini savunarak, "Nerede anayasa, nerede insan hakları? Güvenlik güçleri ve İranlı milisler bize karşı suç işliyor. Kimse buna dur demeyecek mi?" diye konuştu.

Şii dini merci Ali es-Sistani'ye de seslenen Mudhir, ülkede yaşanan durumdan dolayı hükümeti uyarmasını istedi ve "Ey dini merci, bu yaşananlara karşı neredesin?" diye sordu.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sabah benzer protestolar düzenlenmişti.

Petrol zengini Basra'da düzenlenen gösterilerde 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sen de çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılmış ve halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.



Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrılarını şu ana kadar hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi.



Irak'ta en büyük halk tabanına sahip Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcileri de söz konusu gösterilere katılmayacaklarını duyurmuştu.