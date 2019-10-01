Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere müdahale
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Bağdat'ta, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere müdahale

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek izin vermedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek izin vermedi.

Bağdat'ta sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulunamadığı", "kamu hizmetlerinin yetersiz kaldığı" gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Tahrir Meydanı'ndan Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçleri izin vermedi.

Güvenlik güçleri, bariyerleri aşmak isteyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Bağdat'ta, Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere müdahale

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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