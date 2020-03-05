Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı - Son Dakika
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

14 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.


Irak'ın başkenti Bağdat'taki yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge'de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak'taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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