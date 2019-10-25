Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

Bağdat'ta güvenlik güçleri gece de Yeşil Bölge'ye girmek isteyen bir grup göstericiyi ses bombası atarak uzaklaştırmıştı.

Başkentteki Yeşil Bölge, hükümet binaları, parlamento ve yabancı diplomatik temsilciliklerin merkezi olarak biliniyor.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki kentlerde de göstericilerin hükümeti protesto etmek için sokağa çıkmaya başladığı belirtildi.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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