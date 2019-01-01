Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Yılbaşı Kutlamalarında 78 Kişi Yaralandı

Bağdat'ta Yılbaşı Kutlamalarında 78 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek ve maytap kazaları nedeniyle 78 kişi yaralandı.

Bağdat'ta Yılbaşı Kutlamalarında 78 Kişi Yaralandı, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek ve maytap kazaları nedeniyle 78 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat yeni yılı coşkuyla karşıladı. Göz alıcı havai fişek gösterileri ve konserlerin düzenlendiği başkentte havai fişek ve maytap kazalarından dolayı çok sayıda yaralanma yaşandı. Risafe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Bağdat'ın farklı yerlerindeki kutlamalarda 78 kişi havai fişek ve maytap sebebiyle yaralandı. Risafa'yaa 20, Kandi'ye 13, Sadr'a 11, Zaferaniye'ye 10, İmam Ali'ye 9, İbnulheytem'e 6, Dari Feyyaz'a 5 ve Nehravan Hastanesine 3 yaralının kaldırıldığı bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Irak, Bağdat, 3. Sayfa
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