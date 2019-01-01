Bağdat'ta Yılbaşı Kutlamalarında 78 Kişi Yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek ve maytap kazaları nedeniyle 78 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek ve maytap kazaları nedeniyle 78 kişi yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat yeni yılı coşkuyla karşıladı. Göz alıcı havai fişek gösterileri ve konserlerin düzenlendiği başkentte havai fişek ve maytap kazalarından dolayı çok sayıda yaralanma yaşandı. Risafe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Bağdat'ın farklı yerlerindeki kutlamalarda 78 kişi havai fişek ve maytap sebebiyle yaralandı. Risafa'yaa 20, Kandi'ye 13, Sadr'a 11, Zaferaniye'ye 10, İmam Ali'ye 9, İbnulheytem'e 6, Dari Feyyaz'a 5 ve Nehravan Hastanesine 3 yaralının kaldırıldığı bildirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadı. - ERBİL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Merdiven Altı Kürtaj Muayenehanesine Baskın: 2 Gözaltı

Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi