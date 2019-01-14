Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

8 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta son haftada yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor.

Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta son haftada yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ardından dün İran Dışişleri Bakanı ve bugün ise Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Ürdün Kralı 2. Abdullah da Bağdat'a ulaştı.

Bu sabah Bağdat'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Başbakanı Adıl Abdulmehdi ile bir araya geldi. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin borçlarını silen Fransa'ya teşekkürlerini sunduğu ve Paris ile Bağdat'ın kardeş kent ilan edilmesi için öneride bulunduğu aktarıldı. Irak'a destek vermek amacıyla geldiğini belirten Fransasız Dışişleri Bakanı ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun yakında Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Öte yandan Bağdat bugün başka bir önemli konuğu da ağırladı. 10 yıl aradan sonra Irak'ı ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Bağdat'ı ziyaret etti. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih ile Bağdat'ta görüşen Ürdün Kralı ikili ilişkiler ve terörle mücadele konularını görüştüğü bildirildi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Bağdat, Politika
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