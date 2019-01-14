Bağdat'ta Yoğun Diplomasi Trafiği

Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta son haftada yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'nun ardından dün İran
Dışişleri Bakanı ve bugün ise Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Ürdün Kralı
2. Abdullah da Bağdat'a ulaştı.
Bu sabah Bağdat'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Irak Başbakanı Adıl Abdulmehdi ile bir araya geldi. Başbakanlık
Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin borçlarını silen Fransa'ya teşekkürlerini sunduğu ve Paris
ile Bağdat'ın kardeş kent ilan edilmesi için öneride bulunduğu aktarıldı. Irak'a destek vermek amacıyla geldiğini belirten Fransasız Dışişleri Bakanı ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'nun yakında Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi.
Öte yandan Bağdat bugün başka bir önemli konuğu da ağırladı. 10 yıl aradan sonra Irak'ı ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı
Bağdat'ı ziyaret etti. Irak Cumhurbaşkanı Behram
Salih ile Bağdat'ta görüşen Ürdün Kralı ikili ilişkiler ve terörle mücadele konularını görüştüğü bildirildi. - ERBİL