Bağdat'ta zirve toplantısı hazırlığı - Son Dakika

Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla önümüzdeki Cumartesi günü "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" düzenleyecek.

Türkiye başta olmak üzere Irak'a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere'nin davet edildiği zirve toplantısına, tarafların Suriye'de gösterdiği sert tavırlar üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad davet edilmedi.

Irak'ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılması planlanan toplantı, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılması üzerine uluslararası bir zirve toplantısına dönüştü.

Bağdat'ta yapılacak toplantıda İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi zirve toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Orta Doğu bölgesinin birçok çekişmeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, bölgedeki ülkeleri savaşlara son vermeye ve barışı sağlamaya davet etti. - ERBİL