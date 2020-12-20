Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi
20.12.2020 21:19
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı yapıldı. Yetkililer, ABD Bağdat Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ve Irak hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 3 adet Katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıya ABD Bağdat Büyükelçiliği binasına konuşlandırılan hava savunma sistemi ile karşılık verildi.
SALDIRILAR ARTTI
Irak'ta 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD'nin düzenlediği operasyon ile öldürülmesinin ardından ABD misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar arttı.
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