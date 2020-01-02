Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi - Son Dakika Dünya

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi

6 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde iki gündür devam eden ve İran destekli Haşdi Şabi milislerinin liderlik ettiği öne sürülen protestolar sona erdi. Irak hükümeti, göstericilerin çekildiğini açıkladı. İran destekli olduğu iddia edilen gösteriler 31 Aralık'tan beri devam ediyordu

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini ateşe verip camları kıran göstericiler çekildi, System.String[]

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde iki gündür devam eden ve İran destekli Haşdi Şabi milislerinin liderlik ettiği öne sürülen protestolar sona erdi. Irak hükümeti, göstericilerin çekildiğini açıkladı.


Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Washington ile yapılan telefon görüşmelerinin ardından göstericilere çekilme çağrısı yapmıştı. Az sayıda göstericininse büyükelçilik binası yakınlarında bir otelin önüne çadır kurduğu ve beklemeye devam ettiği belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Bağdat, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:54 
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