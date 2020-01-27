Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! - Son Dakika

Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!

18 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçilik binasına yönelik roket saldırısı düzenlendi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, saldırıda atılan roketlerden bazılarının büyükelçilik binasına isabet ettiği açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

IRAK'TAN AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

"YABANCI MİSYON TEMSİLCİLİKLERİNİ KORUMA GÖREVİNE BAĞLIYIZ"

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti!
Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:43 
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