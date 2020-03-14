Bağdat'taki el-Taci üssüne bir haftada ikinci saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'taki el-Taci üssüne bir haftada ikinci saldırı - Son Dakika

Bağdat'taki el-Taci üssüne bir haftada ikinci saldırı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne bir haftada ikinci saldırı düzenlendi.

Bağdat'taki el-Taci üssüne bir haftada ikinci saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki koalisyon güçlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne bir haftada ikinci saldırı düzenlendi.


Iraklı güvenlik kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssünün ağır roket saldırısına maruz kaldığını belirterek, ABD askerlerinin bulunduğu koğuşa yaklaşık 18 katyuşa roketinin düştüğünü söyledi. Saldırı sonrası ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üste siren sesleri ve dumanın yükseldiği belirtildi. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı saldırıda Irak Hava Kuvvetleri mensubu 2 kişinin yaralandığını duyurdu.


Geçtiğimiz Çarşamba günü benzer saldırıya maruz kalan el-Taci üssünde 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker hayatını kaybederken 12 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından misillemede bulunan ABD, Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçlerine ait mevzileri bombalamıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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