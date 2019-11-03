Bağdat'taki gösterilerde 1 kişi öldü, Irak Cumhurbaşkanı sendika liderleriyle görüştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protesto gösterilerine polisin plastik mermi ve biber gazıyla müdahalesi sonrası bir gösterici hayatını kaybederken en az 91 kişi de yaralandı.



Liman kenti Umkasır'daki çatışmalarda ölen olmazken 120 kişinin yaralandığı kaydedildi.