Son Dakika Haberleri: Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldi

57 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bağdat'taki gösterilerde ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere sert müdahalesi sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tahrir Meydanı'na gelen onlarca ambulans, atılan gaz bombalarından etkilenen yaralıları çevredeki hastanelere taşıyor.

Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu daha önce de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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