Son Dakika Haberleri: Bağdat'taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı
Son Dakika Güncel Bağdat'taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

Bağdat'taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı

46 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, üçüncü gününde süren gösterilere üniversiteler ve diğer okullardan öğrenciler de katıldı.

Bağdat'taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, üçüncü gününde süren gösterilere üniversiteler ve diğer okullardan öğrenciler de katıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ta Bağdat ve Mustansiriye üniversiteleri başta olmak üzere birçok devlet ve özel üniversiteden öğrenciler gösteri alanı olan Tahrir Meydanı'na akın etti. Tahrir Meydanı'na ilk, orta ve liselerden yüzlerce öğrencinin de geldiği ifade edildi.

Öğrenciler ellerinde pankartlarla hükümeti protesto ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Devlet kurumlarında mesai yapılamadı

Bağdat'taki devlet kurum ve kuruluşlarında bugün mesai yapılamadı.

AA muhabirine konuşan Bağdat Valilik çalışanı Ali Said, "Resmi tatil değil ancak hiç kimse işe gidemedi. Memurların bir kısmı yolların kapalı olması nedeniyle iş yerine ulaşamazken, bir bölümü de Tahrir'deki gösterilere katıldı." dedi.

Tahrir'den dumanlar yükseliyor

Irak güçleri ise Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini sürdürüyor. Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı sık sık duyulurken, alandan fırlatılan gaz bombaları sonucu yoğun şekilde dumanlar yükseliyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1'lik deprem meydana geldi DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:00:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'taki gösterilere üçüncü gününde öğrenciler de katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]