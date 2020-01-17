Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 2 gösterici hayatını kaybetti.

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteride 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda 2 gösterici hayatını kaybetti.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşatıcı gaz kullandığı müdahalede, 2 gösterici hayatını kaybetti, 10 gösterici yaralandı.

Irak'taki gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef ise devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, olayların göstericilerin Sinek Köprüsü önündeki güvenlik noktasını aşmak istemesi üzerine yaşandığını belirtti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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