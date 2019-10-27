Son Dakika Haberleri: Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler
Son Dakika Güncel Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler

31 dakika önce

Dışişleri Bakanlığından, Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirildi.

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler, System.String[]

Dışişleri Bakanlığından, Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesinin ümit edildiği vurgulanan açıklamada, gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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