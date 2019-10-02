Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikinci gününde devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde de devam etti. Göstericiler dün olduğu gibi yine güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, Tahrir, Tayaran, Hallani ve Endülüs meydanları başta olmak üzere birçok alanda toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Iraklı kadınların barışçıl tutumun korunması amacıyla eylemlere katılması da kolluk kuvvetlerini güç kullanmaktan alıkoymadı.

Kentte bazı yollar ulaşıma kapatılırken internet erişiminde de zaman zaman kesintiler oluyor.

Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısı devam ediyor.

Dünkü bilanço: 3 ölü, 100'den fazla yaralı

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin, dün hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Benzer protestolar ülkenin güneyindeki Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da düzenlenmişti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat ve birçok vilayette gerçekleşen gösteriler hakkında acil inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Başbakan Abdulmehdi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak ve halkına karşı fırsat kollayanlara imkan verilmemesini istemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Twitter'dan yaptığı açıklamada, barışçıl gösterinin anayasal garanti altında olduğunu, Iraklı gençlerin iyileştirme ve istihdam beklentisi içinde olduklarını belirterek, "Bu meşru istekleri yerine getirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullanmıştı.