Bağdat'taki patlamada ölü sayısı 21'e, yaralı sayısı 44'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk pazarında gerçekleştirilen iki intihar saldırısında ölü sayısı 21'e, yaralı sayısı 44'e yükseldi. Patlama anının görüntüsü saniye saniye kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bab el-Şarki'de halk pazarında gerçekleştirilen iki intihar saldırısında bilanço artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaralıların sayısının 44'e ulaştığı bildirildi. Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Albay Yahya Resul saldırı sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden kaçan 2 intihar eylemcisinin halk pazarında kendilerini havaya uçurmaları sonucu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını doğruladı. Saldırının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve hükümet konaklarının bulunduğun Yeşil Bölge'de de geniş güvenlik önlemleri alındı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Halk pazarında gerçekleştirilen intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir binadan cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, kalabalığın bulunduğu bölgede bombanın patladığı, çevredekilerin can havliyle kaçtığı görüldü.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)