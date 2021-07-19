Bağdat'taki patlamada ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Irak basını, adını açıklamadığı güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Şii nüfusunun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el- Vehilat halk pazarında canlı bomba tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ölenlerin sayısının 33'e, yaralı sayısının ise 61'e yükseldiğini açıkladı. Saldırının canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini belirten kaynak, saldırının bayram öncesi alışveriş zamanına denk gelmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu dile getirdi. - ERBİL