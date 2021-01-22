- Bağdat'taki Saldırıda Ölenler Erbil'de Anıldı - Son Dakika

- Bağdat'taki saldırıda ölenler Erbil'de anıldı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 32 kişinin ölümüyle ve 110 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığı saldırıda hayatını kaybedenler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde anıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda ölenler bugün IKBY'nin Erbil kentinde anıldı. IKBY'de faaliyet gösteren Barış Forumu Örgütü Erbil'in merkezindeki tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlediği anma törenine Irak'taki değişik etnik gruplarının temsilcileri katıldı. Katılımcılar terörü lanetleyerek, terörün din, mezhep ve ırk ayrımı yapmadan bütün Irak'ın bütün milletlilerini hedef aldığını söyledi. Törene katılan aktivist Şahavan Sabah İHA'ya yaptığı açıklamada, törenin amacının bir barış mesajı göndermek olduğunu söyleyerek, "Bağdat'ta dün düzenlenen kanlı saldırıda hayatlarını kaybedenler için Erbil'in Kalesi'nde saygı duruşu yaptık. Iraklı bütün siyasetçiler ve özellikle Irak Meclisi'ne iletmek istediğimiz mesajımız şudur. Ne zamana kadar Iraklı genç, kadın ve çocuklar ölecekler?" dedi.

Irak'ın genelinde barışın sağlanmasını istediklerini aktaran Sabah, "IKBY kentlerinde sağlanan huzur ve istikrarın aynısını ülkenin bütün kentlerinde inşa edilmesini istiyoruz. Dün ne yazık ki kanlı saldırıda Bağdat, Basra, Nasıriye ve Duhok gençleri hayatlarını kaybettiler" şeklinde konuştu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.