Irak Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası, başkent Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'nda "Güle güle Adil" sloganları atıldı.

Tahrir Meydanı'nı dolduran Iraklılar Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası sevinç gösterileri düzenledi.

Iraklı gösterici Murtaza Lami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdulmehdi'nin istifa kararının memnuniyet verici olduğunu ancak taleplerinin bununla sınırlı kalmadığını söyledi.

"Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz"

Lami, "İlk günden bu yana Abdulmehdi'nin istifasını istiyorduk. Bu, gecikmiş bir karar ve sadece taleplerimizden birinin karşılanması anlamına geliyor. Devleti soyanların hepsinin yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Bundan sonrasında artık ülkeyi bir erken seçim sürecinin beklediğini dile getiren 29 yaşındaki Lami, muhtemel bir seçimde mevcut siyasilerin yer almasını kesinlikle istemediklerini ifade etti.